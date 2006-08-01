Генпрокуратура опровергает Гольдфарба

Генеральная прокуратура Украины заявляет, что свидетельства гражданина США, которые передал исполнительный директор Фонда общественных свобод Александр ГОЛЬДФАРБ, не содержат никаких объективных данных о причастности председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА к заказу на совершение убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, 31 июля 2006 года следователями Генеральной прокуратуры Украины были дополнительно допрошены в качестве свидетеля, который во время допроса передал задокументированные показания одного из граждан США А.ГОЛЬДФАРБА. Они не содержат никаких объективных данных о причастности А.МОРОЗА к заказу на совершение убийства журналиста Г.Гонгадзе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 августа, на пресс-конференции в Киеве А.ГОЛЬДФАРБ заявил, что вчера предоставил в распоряжение Генеральной прокуратуры Украины показания свидетеля, который утверждает, что убийство Г.Гонгадзе вроде бы было осуществлено по заказу нынешнего председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА в сговоре с председателем российской финансово-промышленной структуры “Альфа-групп” Михаилом ФРИДМАНОМ.