Порошенко привез в Брюссель новые доказательства невыполнения Россией Минских договоренностей
20:45, 16 декабря 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что привез на мини-саммит в Брюссель новые доказательства невыполнения Россией Минских договоренностей: это и поставки оружия, и отправка войск на территорию Украины.
Президент Украины Петр Порошенко / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером сегодня в Брюсселе.
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«Относительно дискуссии между членами ЕС о продлении санкций против России, я привез еще больше доказательств невыполнения Россией Минских договоренностей, это и поставки оружия, и отправка войск на территорию Украины», - отметил он.
Напомним, Порошенко начал свой двухдневный рабочий визит в Бельгию.
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