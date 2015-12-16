Порошенко привез в Брюссель новые доказательства невыполнения Россией Минских договоренностей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером сегодня в Брюсселе.

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«Относительно дискуссии между членами ЕС о продлении санкций против России, я привез еще больше доказательств невыполнения Россией Минских договоренностей, это и поставки оружия, и отправка войск на территорию Украины», - отметил он.

Напомним, Порошенко начал свой двухдневный рабочий визит в Бельгию.