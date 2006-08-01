Ехануров: Ющенко сейчас встречается с Януковичем

Премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ надеется, что через 2-3 часа возобновит работу рабочая группа по подготовке Универсала национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в начале заседания правительства.

«Думаю, что, возможно, где-то часа через 2-3 возобновит работу рабочая группа», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Премьер-министр отметил, что сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет консультации с лидерами всех парламентских фракций.

Он также выразил надежду, что политики будут работать «в толерантных условиях». «Президент просит только одного, чтобы были прямые ответы на прямые вопросы - единственное. А дальше уже будет понятно, как будет вести себя каждая политическая сила», - отметил премьер.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, сейчас Президент проводит встречу с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.