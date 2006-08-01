”Наша Украина” поддержит роспуск ВР, если...

Блок “Наша Украина” заявляет о поддержке инициативы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно роспуска Верховной Рады, если политические силы не объединятся во имя интересов нашей страны и ее народа.

Об этом говорится в заявлении “Нашей Украины”, обнародованном на официальном сайте блока.

“На общенациональном «круглом столе», сзываемом по инициативе Президента Украины, украинцы имели возможность оценить уровень национального сознания отечественных политиков. Президент предложил открытую политику без подковерных интриг и предательств”, - отмечается в документе.

По мнению членов “Нашей Украины”, “дни, которые прошли с 27 июля, стали ярким подтверждением того, что не все представители украинского политикума готовы в своей деятельности руководствоваться не конъюнктурными, а общенациональными интересами. Они и сейчас пытаются проводить государственную политику методами шантажа и ультиматумов. Такие “повадки” в политике должны остаться в прошлом”.

“Наша Украина” призывает политические силы найти в себе мужество и объединиться во имя интересов нашей страны и ее народа. “Если же окажется, что конъюнктурные “интересики” некоторых политиков перевесят интерес общенационального единения, – тогда “Наша Украина” поддержит инициативу Президента Украины относительно роспуска Верховной Рады Украины. Все необходимые конституционные основания для этого у главы государства есть”, - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит консультации, согласно статье 90 Конституции Украины, относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины с председателями депутатских фракций, председателем Верховной Рады Украины и его заместителем.