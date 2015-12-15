Вопрос о смене премьера не на повестке дня – заявление Порошенко, Яценюка, Гройсмана
21:52, 15 декабря 2015Политика
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Вопрос о смене премьер-министра не находится на повестке дня.
Арсений Яценюк / УНИАН
Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины, премьер-министра Украины и председателя Верховной Рады Украины, размещенном на правительственном портале.
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«Сейчас как никогда необходимы единство, взаимная поддержка и совместная дальнейшая работа Президента, Верховной Рады и Правительства. Вопрос о смене Премьер-министра не находится на повестке дня», - говорится в заявлении.
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