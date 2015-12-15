Украина надеется, что 22 декабря в Минске будет достигнут прогресс в обмене пленными - пресс-секретарь Кучмы

19:12, 15 декабря 2015
Политика
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Украина надеется, что 22 декабря в Минске будет достигнут ощутимый прогресс в вопросе обмена пленными.

@Kosarev_RT

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь экс-президента Леонида Кучмы Дарья Олифер, информируя о результатах сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

«Основная задача, которая стоит сейчас перед гуманитарной подгруппой - это освобождение пленных, в первую очередь - тех, кто болен и ранен. 22 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы будет заслушан специальный доклад представителей гуманитарной подгруппы по этому вопросу. Украина надеется, что на этом заседании в данном вопросе будет достигнут существенный прогресс», - написал Олифер.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что на встрече трехсторонней контактной группы, которая запланирована на 22 декабря, ключевой будет тема освобождения заложников.

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