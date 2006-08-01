Ющенко провел консультации о возможности роспуска ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел консультации с руководством блока «Наша Украина» относительно возможности роспуска Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, от “Нашей Украины” в переговорах принимали участие руководитель фракции блока Роман БЕССМЕРТНЫЙ и лидеры партий, входящие в состав блока. Также на встрече присутствовало руководство Секретариата Президента и исполняющий обязанности секретаря СНБО Владимир ГОРБУЛИН.

И.ГЕРАЩЕНКО сказала, что позиция Президента остается неизменной. По его мнению, существует парламентский кризис, руководству парламента не удалось собрать круглый стол в Верховной Раде, поэтому с такой инициативой выступил Президент.

По словам пресс-секретаря, Президент убежден, что итоговый документ круглого стола – Универсал национального единства - должен быть подписан. Им должно быть подтверждено, что внешний и внутренний курсы Украины останутся неизменными.

Также, по словам И.ГЕРАЩЕНКО, Президент настаивает на том, что сегодня должна состояться завершающая часть круглого стола, на которой должен быть подписан универсал.

Вместе с тем, она напомнила, что с 25 июля Президент получил право, согласно Конституции, распустить парламент. Соответственно, сегодня Президент проводит соответствующие консультации с политическими силами, которые представлены в парламенте.

Пресс-секретарь напомнила, что утром такая встреча состоялась с руководителем БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, сейчас закончилась встреча с руководством «Нашей Украины» и сейчас должна начаться встреча с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.