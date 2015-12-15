Чубаров настаивает на закреплении в обновленной Конституции права крымских татар на самоопределение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сказал на ежегодной встрече Меджлиса крымскотатарского народа с главами дипломатический миссий в Украине.

"Мы отмечаем кардинальное и позитивное изменения отношения к крымскотатарскому народу, к его неотъемлемым правам и объективным проблемам со стороны и собственного государства в период после Революции достоинства...", - заявил Чубаров.

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Он обратил внимание, что высшее руководство Украины: президент, правительство, парламент содействовали принятию очень важных документов и законов, направленных на восстановление прав крымскотатарского народа. Раньше решение этих всех вопросов замедлялось предыдущими президентами и правительствами после обретения Украиной независимости.

"В тоже время впереди еще предстоит рассмотрение и принятие важных решений в части определения статуса Крыма в обновленной Конституции Украины, во взаимодействии с естественным правом крымскотатарского народа на самоопределение в составе Украинского государства", - заявил Чубаров.