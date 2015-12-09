У властей есть две недели: Чубаров анонсировал возобновление блокады оккупированного Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления в парламенте он сообщил, что сегодня ожидается принятие правительством постановления о прекращении перемещения товара с материковой части в оккупированный Крым.

Чубаров также напомнил, что с 22 ноября до вчерашнего дня было прекращено электроснабжение в Крым. По его словам, вчера было частично восстановлено электроснабжение в связи с необходимостью обеспечения электроэнергией ряда районов Херсонской области и, исходя из гуманитарных вопросов.

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Политик отметил, что электроснабжение возобновили только "с одной ветки, по которой сейчас в Крыму подается 220 мегаватт вместо 850, которые предоставлялись до 22 ноября". При этом он отметил, что "это будет только две недели" с целью энергообеспечения ряда районов Херсонской области.

Чубаров также сообщил, что вчера группа депутатов вместе с заместителем председателя Верховной Рады Украины Оксаной Сыроид зарегистрировали законопроект, которым предусмотрено запретить поставки энергоресурсов на временно оккупированные территории. Он призвал парламент до конца декабря принять этот законопроект.

По его словам, еще одним путем для решения этого вопроса может быть правительственный запрет министрам заключать соглашения о поставках электроэнергии, "пока в них не будет написано Автономная Республика Крым Украина".

Как сообщал УНИАН, 8 декабря госкомпания "Укрэнерго" подключила одну из четырех ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма.

"В 0:08 8 декабря ВЛ 220 кВ "Каховская-Титан" включена под напряжение. Нагрузки на ВЛ по состоянию на 08:00 утра составляет 120 МВт, установленная предельная нагрузка - 200 МВт", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Напомним, оперативный штаб активистов "Правого сектора" "Блокада Крыма" заявил о прекращении участия в блокаде полуострова из-за решения Меджлиса крымско-татарского народа о допуске ремонтников к ЛЭП, которое не было согласовано с другими представителями общественных организаций.

Крымско-татарские активисты заявили, что останавливают энергоблокаду Крыму, так как она не должна создавать проблемы для простых жителей Крыма.