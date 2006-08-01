Ющенко планирует проведение консультаций о роспуске парламента

Пресс-служба Президента Украины уточняет, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО планирует провести сегодня консультации, в соответствии со статьей 90 Конституции Украины, о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины с председателями депутатских фракций, председателем Верховной Рады Украины и его заместителем. (Ранее сообщалось, что такие консультации уже проводятся – УНИАН.)

Пресс-служба отмечает, что в первой половине дня Президент уже провел встречи с руководителями фракций БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и блока «Наша Украина» Романом БЕССМЕРТНЫМ. Запланирована встреча с лидером фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Во время встреч с Ю.ТИМОШЕНКО и Р.БЕССМЕРТНЫМ речь шла о парламентском кризисе и возможных путях выхода из него. Также обсуждался вопрос досрочного прекращения полномочий Верховной Рады, если противостояние в ней не удастся урегулировать парламентскими методами.

Вместе с тем, позиция Президента относительно необходимости подписания Универсала национального единства остается неизменной. Глава государства подчеркивает важность поиска компромисса и понимания, и считает право на роспуск парламента своим последним аргументом.