БЮТ нашел альтернативу Портнову

Фракция БЮТ официально выдвинула кандидатуру народного депутата Украины Андрея КОЖЕМЯКИНА на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, «правительство идет на все возможные и невозможные условия» для разблокирования работы ФГИУ.

И.КИРИЛЕНКО напомнил, что БЮТ уже сделал заявление об отзыве кандидатуры Андрея ПОРТНОВА как претендента на должность председателя ФГИУ, но представители фракции НУ-НС заявили, что вопрос о руководстве ФГИУ будет рассматриваться лишь после внесения кандидатуры на эту должность.

И.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что кандидатура определена, и теперь уже нет никаких препятствий для рассмотрения данного вопроса. «Мы идем на любые условия, чтобы государство не было парализовано», - подчеркнул И.КИРИЛЕНКО.

Он также добавил, что после смены руководства ФГИУ правительство может «мгновенно» внести изменения в бюджет на 2008 год, поскольку будет разблокирована работа ФГИУ, что даст возможность получить поступления в бюджет от приватизации в размере 9 млрд. грн.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что во время перерыва (перерыв продолжался с 14.00 до 16.00 – УНИАН) состоится заседание фракции НУ-НС, и после этого уже будет окончательно определено, когда будет рассматриваться вопрос относительно смены руководства ФГИУ.

Справка УНИАН. А.КОЖЕМЯКИН (1965 года рождения), генерал-майор; народный депутат от БЮТ V и VІ созывов, член Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Занимал должность заместителя председателя СБУ по оперативным вопросам - начальника Главного управления по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью.