Тимошенко: начинать надо с качества жилья, а не с пени и штрафов

Кабинет министров Украины на вчерашнем заседании не одобрил проект закона об отмене действия закона Украины “О временном запрете взимания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции после заседания правительства сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

“Начинать надо с предоставления людям качественных жилищно-коммунальных услуг, а не с того, чтобы с них брать пени и штрафы”, - заявила она, комментируя решение правительства.

В свою очередь, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО высказал сожаление по поводу неодобрения этого законопроекта и подчеркнул, что на сегодняшний день такой закон не поддержит достаточное количество депутатов.

Он также надеется, что этот документ будет доработан и вынесен на рассмотрение правительства в скором времени.