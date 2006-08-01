Депутаты пошли согласовывать спорные вопросы Универсала

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ объявил перерыв в работе парламента до 10.45.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение спикер принял сразу в начале заседания по предложению фракций Социалистической и Коммунистической партий.

О.Мороз отметил, что перерыв нужен для консультаций по согласованию спорных вопросов Универсала национального единства.