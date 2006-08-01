Депутаты пошли согласовывать спорные вопросы Универсала
10:12, 01 августа 2006Политика
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Спикер объявил перерыв в работе парламента
Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ объявил перерыв в работе парламента до 10.45.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение спикер принял сразу в начале заседания по предложению фракций Социалистической и Коммунистической партий.
О.Мороз отметил, что перерыв нужен для консультаций по согласованию спорных вопросов Универсала национального единства.
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