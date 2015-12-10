Из-за агрессии России более 2 миллионов украинцев вынуждены были уехать из Донбасса и Крыма - Порошенко

11:11, 10 декабря 2015
Политика
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Вследствие агрессии России более 2 млн украинцев вынуждены были выехать из зоны боевых действий на Донбассе и с временно оккупированного Крыма.

Петро Порошенко / УНІАН

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении президента Петра Порошенко к украинскому народу по случаю Международного дня прав человека.

«Уже почти два года Российская Федерация ведет необъявленную войну против Украины, нагло нарушая международное право», - подчеркнул он.

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«Из-за аннексии Крыма и военной агрессии России более двух миллионов человек вынуждены были выехать из зоны боевых действий и временно оккупированной территории», - говорится в обращении.

Также Порошенко отметил, что на захваченных украинских землях грубо нарушаются права наших соотечественников, в том числе крымских татар.

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