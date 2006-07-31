27.05.2018
воскресенье
USD
25.92
EUR
30.20
Услуги
Реклама на сайте
Пресс-центр
Фотобанк
Мониторинг СМИ
Подписка на новости
Соцсети
Facebook
Google+
VKontakte
Twitter
Viber
Telegram
Рус
Укр
Eng
Виктор Ющенко дает интервью (фоторепортаж)
22:44, 31 июля 2006
Политика
555
После консультаций с политическими лидерами
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
•
•
•
Лента новостей
03:12
В Крыму отказались завести дело по факту гибели Веджие Кашка
01:51
Зидан после триумфа Реала в Киеве: у нашей команды нет потолка
01:29
Клопп: через десять лет никто не вспомнит, как мы проиграли
01:25
Выкрикивали "Динамо! Динамо!": в Киеве возле НСК "Олимпийский" спецназовцы задержали 18 провокаторов
00:56
В концовке финала Лиги чемпионов в Киеве на поле выбежал фанат, помешав Роналду забить гол
00:34
Порошенко сходил на финал Лиги Чемпионов (фото)
26 мая, суббота
23:38
Реал обыграл Ливерпуль и в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов
23:32
Боевики заявили о задержании двух бойцов ВСУ, в 14-й бригаде подтвердили самовольный уход военнослужащих
23:01
На финал Лиги чемпионов прилетели более 20 тысяч болельщиков - Госпогранслужба
22:26
Лидер "Ливерпуля" Салах был заменен из-за травмы уже к 30-й минуте финальной игры ЛЧ
22:00
Скандал с грифом "совершенно секретно" в деле МН17: Вашингтон имел информацию о том, что 53-я бригада сбила самолет - Observer
22:00
Нобелевскую премию по литературе могут не вручить и в 2019 году
21:43
Онлайн-трансляция, Реал - Ливерпуль: Лига чемпионов, финал
21:24
Реал и Ливерпуль выставили сильнейшие составы на финальный матч Лиги чемпионов
21:23
Трофей уже ждет своего обладателя: как кубок Чемпионов приехал на "Олимпийский" (видео)
20:59
"Всевидящее око" - полиция нашпиговала центр Киева новейшими камерами для безопасности финала Лиги чемпионов (видео)
20:40
Киев охватило футбольное безумие в день финала Лиги чемпионов (фотогалерея, видео)
20:29
Россия возвращается к разработкам соединения Эбола с оспой - доклад украинской делегации в ПА НАТО
20:27
На НСК Олимпийский проблемы с освещением за считанные часы до финала ЛЧ
20:22
Одним из тезисов наиболее жесткого доклада по России за последние годы в ПА НАТО был "время перемен пришло" - Фриз
20:08
Кличко встретился с мэром Мадрида и обнародовал совместное обращение к мэру Ливерпуля (фото)
19:46
Финал Лиги чемпионов: Киев глазами футбольных болельщиков
19:35
Григорий Суркис: будем работать, чтобы получить еще один финал в Украине
19:10
В Харькове выпустили 350 военных летчиков (фото)
18:57
На Львовщине мальчик выстрелил в 8-летнюю сестру
18:53
Супрун рассказала о вреде смартфонов для осанки и дала пять полезных советов
18:48
Полиция задержала россиянина и уроженца Донетчины за кражу билетов на финал Лиги чемпионов (видео)
18:30
В Днепре двое мужчин до смерти забили сторожа парка за замечание о краже роз
18:24
Финал Лиги чемпионов: как проводят время фанаты команд в центре столицы (видео)
18:22
Аналитика
Ролан Гаррос-2018: Свитолина и другие претенденты на титул "королевы грунта"
18:06
Завтра в Украине солнечно, преимущественно без осадков, но на Западе возможны дожди
17:59
В Украину доставлены тела погибших моряков с судна Atlantic Harmony
17:37
Финал Лиги чемпионов: где смотреть матч Реал - Ливерпуль
17:28
Ирландцы на референдуме поддержали легализацию абортов – экзит-поллы
17:25
Порошенко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
16:50
Пограничники не пропустили в Украину двух российских журналистов
16:19
С 1 июня на границе Украины будут требовать новый документ для перевозки домашних животных
16:12
Финал Лиги Чемпионов: как болельщики добирались на матч (видео)
15:51
"Заминированные" станции столичного метро восстановили работу
15:36
В Житомире задержали опасного преступника, который сбежал из колонии на Харьковщине
15:34
Состояние Сенцова сейчас является стабильным – сестра
15:34
Порошенко: следующая цель Украины - проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы
15:16
КИУ сообщил, сколько денег за I квартал потратили парламентские партии
15:01
Лидеры КНДР и Южной Кореи проводят незапланированную встречу в демилитаризованной зоне (видео)
14:59
Киевская полиция зафиксировала уже 26 инцидентов с участием болельщиков
14:38
ЕС призывает немедленно освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в России и оккупированном Крыму
14:34
Колумбия станет глобальным партнером НАТО
14:26
Боевики обстреляли жилые кварталы Торецка, снаряд попал в крышу трехэтажного дома
14:19
Пять станций киевского метро закрыли из-за угрозы взрыва
14:10
В Одесской области сожгли служебный автомобиль администрации заповедника "Тузловские лиманы"
13:55
РФ ответственна за нарушения прав человека в Украине и Грузии - доклад ПА НАТО
13:31
Больше никакого "За ВДВ": в Украине вступил в силу закон о переименовании
13:29
Роналду попал в оператора во время тренировки на НСК Олимпийский (видео)
13:28
На финал Лиги чемпионов в Украину прибыло уже около 10 тысяч болельщиков (фото)
13:08
Сегодня исполняется четвертая годовщина с начала боев за Донецкий аэропорт (видео)
12:59
Экс-президента УЕФА Платини оправдали в деле о коррупции
12:57
Пограничники не впустили в Украину ультрас из России
12:47
ФФУ продает билеты на финал ЛЧ через спекулянтов - СМИ
12:32
Сотни фанатов Ливерпуля не смогут попасть на финал ЛЧ - рейсы отменены
12:21
Аналитика
Украинский интерес. Россия активизировалась на юге, черная метка для Кремля и президентская храбрость
12:15
"Заявил, что террорист": в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Ирана
11:56
В Минсоцполитики заявили, что "женщины не могут быть снайперками", Геращенко возмущена
11:42
Финал Лиги чемпионов в Киеве: порядок обеспечивают 10 тысяч правоохранителей
11:21
СМИ опубликовали подробности боя в Сирии при участии ЧВК "Вагнера"
11:04
Россия не допускает украинских врачей к политзаключенным — Супрун
10:44
Кливленд сравнял счет в серии плей-офф НБА с Бостоном
10:39
Финал Лиги чемпионов: букмекеры назвали фаворита матча
10:21
Авиакомпания YanAir возобновила рейсы Одесса - Тель-Авив
10:07
Количество больных корью школьников в селе на Закарпатье возросло до 83
09:53
На Донбассе силы ООС сбили вражеский беспилотник (фото)
09:37
На три часа больше: в связи с проведением матча Лиги Чемпионов в Киеве продлили работу метро
09:20
Трамп заявил о продуктивных переговорах относительно возобновления встречи с Ким Чен Ыном
09:05
Аналитика
Баланс недели: новый тоннель в Европу, Антикоррупционный суд на финише и санкции против России
08:57
Неизвестные распылили газ в помещении Киевской Патриархии УПЦ КП
08:21
Сутки на Донбассе: боевики 33 раза обстреляли позиции ООС, двое раненых
Все новости
Развернуть
Нравится ли Вам новый сайт?
Оставьте свое мнение
Отправить
Подписывайтесь на нашу группу Facebook