В УКРОПе заявили о тайной договоренности "Солидарности", "Самопомочи" и "Оппоблока" о назначении главы и замов Запорожского облсовета

Соответствующая кулуарная договоренность была достигнута между фракциями «Солидарность», «Самопомич» и «Оппозиционный блок».

Об этом 9 декабря сообщил председатель Запорожской областной организации УКРОПа, депутат областного совета Ярослав Гришин. Он добавил, что заседание начнется в 12.00, а голосование за кандидатов на должность главы областного совета должно быть тайным.

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По словам укроповца Гришина, депутаты от соответствующих политических сил договорились о том, что представитель «Оппозиционного блока» займет должность первого заместителя председателя облсовета, а «Самопомич», в свою очередь, получит должность заместителя председателя.

Как сообщают местные интернет-издания, заседание будет транслироваться в режиме онлайн на сайте Запорожского областного совета.