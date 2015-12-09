Порошенко обсудил с послом Молдовы вывод войск РФ из Приднестровья

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко сказал во время приема верительных грамот от Болбочана.

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Глава государства выразил надежду на скорейшую стабилизацию политической ситуации и формирование нового молдавского правительства.

"Обсуждались отдельные аспекты приднестровского урегулирования и роль Украины и Молдовы в обеспечении региональной безопасности, в частности в вопросе вывода российских войск с территории Украины и Молдовы", - говорится в сообщении.

На встрече отметили важность координации усилий на евроинтеграционном направлении, в том числе, в контексте имплементации соглашений об ассоциации с Европейским Союзом.