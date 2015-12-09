Несмотря на публичные возражения: РФ хочет, чтобы Украина присоединилась к торговым ограничениям против ЕС – СМИ

Россия хочет, чтобы Украина присоединилась к торговым запретам против Европейского Союза.

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Об этом со ссылкой на документы, переданные Украине в ходе трехсторонних переговоров, сообщает "Европейская правда".

"Когда Сесилия (Мальмстрем, еврокомиссар по вопросам торговли, - ред.) увидела один из пунктов, она была поражена наглостью (российской стороны). То, что писали в СМИ – правда: Россия хочет, чтобы Украина присоединилась к торговых запретов РФ против Евросоюза", – рассказал источник издания.

Напомним, ранее министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев публично отрицал, что к Украине выдвигалась такое требование. Кроме того, о том что Россия требует от Киева присоединиться к торговым ограничениям против ЕС, заявлял глава МИД Павел Климкин.