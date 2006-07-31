Президент назначил Ивченко внештатным советником

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Алексея ИВЧЕНКО советником Президента Украины (вне штата).

Текст соответствующего указа главы государства от 31 июля размещен на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, А.ИВЧЕНКО возглавляет наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины». До этого он занимал должность главы правления НАК «Нафтогаз Украины», но ушел в отставку в связи с избранием его народным депутатом Украины.

А.ИВЧЕНКО прошел в парламент по списку «Нашей Украины».