Палица не будет баллотироваться в нардепы по 23 избирательному округу

Об этом он заявил сегодня во время эфира на телеканале «Новая Волынь» в ответ на вопрос будет ли он баллотироваться по 23 избирательному округу.

Палица рассказал, что разговаривал с Владимиром Гройсманом. Последний сообщил, что передал все необходимые документы для назначения выборов в 23 округе в Центризбирком. Однако Палица пока решил выбрать Волынский облсовет.

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Справка УНИАН. По Маневичском одномандатном избирательном округу № 23 на выборах 26 октября 2014 года методом самовыдвижения победил Игорь Еремеев. 26 июля 2015 года Еремеев получил черепно-мозговую травму, упав с лошади. После чуть более двух недель пребывания в коме 12 августа Игорь Еремеев умер. Похоронили нардепа 15 августа.