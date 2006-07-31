Президент не исключает роспуска Верховной Рады

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает варианта досрочного прекращения полномочий Верховной Рады.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал сегодня в своем заявлении для представителей СМИ.

Говоря, в частности, о сегодняшней встрече с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, Президент отметил: «Сегодня я проводил эти переговоры в контексте консультаций с политическими лидерами относительно политической ситуации в Украине и возможностей роспуска украинского парламента».

В то же время, сообщает пресс-служба, Президент еще раз выразил убеждение, что желаемым для общества и страны путем является поиск политиками компромисса.

«Убежден, что это было бы более конструктивной дорогой к пониманию и в рамках парламентских политических сил, и в целом в отношениях в треугольнике Президент – парламент – правительство», – цитирует пресс-служба главу государства.