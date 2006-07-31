Ющенко и Тимошенко обсудили парламентский кризис

18:12, 31 июля 2006
Политика
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Разговор состоялся по телефону

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обсудили парламентский кризис и пути его урегулирования.

Как сообщает пресс-служба главы государства, телефонный разговор В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО состоялся сегодня.

В разговоре также затрагивался вопрос о возможном роспуске Верховной Рады в случае, если противостояние в ней не удастся урегулировать парламентскими методами.

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