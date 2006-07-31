Ющенко: кто имеет право выдвигать кандидатуру премьера

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что право на кандидатуру премьера должны иметь те, кто выступит инициаторами гармонизации выхода из политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Я исхожу с того, что первичным вопросом сегодня являются не только декларации, но и способ обеспечения реализации национального курса - как внутреннего, так и внешнего. Это является сутью того, что мы называем политическим кризисом. Это является сутью того кризиса, который мы называем парламентским, это является сутью. Кто будет носителями гармонизации выхода из этой ситуации, тот имеет полное право на кандидатуру премьер-министра Украины», - сказал Президент, отвечая на вопрос, не допускает ли он возможности того, что после подписания Универсала национального единства кандидатура на должность премьера может стать другой, а не кандидатура Виктора ЯНУКОВИЧА.

При этом В.ЮЩЕНКО выразил убеждение в том, что в рамках дискуссий, которые он сейчас ведет с лидерами политических сил, как раз речь и идет о возможности гармонизации курса и методов его реализации, необратимости действующего курса.