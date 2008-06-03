В ВР объявили перерыв, потому что Яценюк - "порядочный хозяин"
11:05, 03 июня 2008Политика
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Депутаты отдохнут 10 минут
В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв на 10 мин.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что он «как порядочный хозяин должен проводить гостей" – Президента Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.
Как известно, в ВР не избраны заместители председателя ВР, и в случае отсутствия спикера никто не может вести сессионное заседание.
В.ЮЩЕНКО сегодня в парламенте присутствовал во время принесения присяги судьями КС.
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