В ВР объявили перерыв, потому что Яценюк - "порядочный хозяин"

В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв на 10 мин.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что он «как порядочный хозяин должен проводить гостей" – Президента Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Как известно, в ВР не избраны заместители председателя ВР, и в случае отсутствия спикера никто не может вести сессионное заседание.

В.ЮЩЕНКО сегодня в парламенте присутствовал во время принесения присяги судьями КС.