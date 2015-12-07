Президент Венгрии лишил гражданства 3-х уроженцев Закарпатья, среди которых кандидат в местные депутаты

Согласно официальному решению главы государства гражданство Венгрии отозвано у Андреи Эржебет Папп (уроженка г. Марамарош-Сигет, Румыния), Тияна Андриин (г. Нодьбечкерек, Сербия), Маргит Боднар (с. Скамейки, Мукачевского района, Украина) и Евгения Эртель (с. Чинадиево, Мукачевского района, Украины) и Михаила Боднара (г. Мукачево, Украина), сообщает Mukachevo.net со ссылкой на "Венгерский Официальный вестник" (Magyar Közlöny).

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По каким причинам эти лица лишены гражданства не указывается.

В то же время, по информации Mukachevo.net, Михаил Боднар из списка является известным местным предпринимателем и кандидатом в депутаты Мукачевского горсовета от ВО «Батькивщина». До этого он был членом партий «Сильная Украина» и «УДАР».