Яценюк призвал обсудить вопросы энергобезопасности на ближайшем заседании СНБО

Он подчеркнул, что такая дискуссия необходима, в том числе, для оценки текущего выполнения планов по накоплению энергетических ресурсов, включая уголь и газ.

«Я обратился к президенту, чтобы мы на ближайшем заседании СНБО рассмотрели вопросы энергетической безопасности Украины. Мы делаем все, чтобы пройти зиму», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, Украина, отказавшаяся в конце ноября от закупок российского газа, в декабре резко сократила импорт газа из ЕС и увеличила его отбор из хранилищ.

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин ранее отмечал, что существующих запасов угля, сформированных на складах и на теплоэлектростанциях Украины, хватит примерно на месяц стабильной работы энергообъектов, и в дальнейшем вопрос с поставкой угля потребует новых решений. При этом он сообщил, что в декабре Украина ожидает поставок еще 250 тыс. тонн угля из ЮАР.

Украина начала импорт антрацитового угля в 2014 году, поскольку украинские шахты, добывающие этот уголь, оказались на не подконтрольной украинскому правительству территории.