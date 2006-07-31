Янукович: Универсал можно подписать завтра

Координатор антикризисной коалиции, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Универсал национального единства может быть подписан завтра и станет основой коалиционного соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Вместе с тем В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что это не означает подписание нового коалиционного соглашения.

«Сначала должен быть подписан универсал, а потом - коалиционное соглашение, скорее всего, оно будет подписано с дополнением с учетом объединения коалиции и «Нашей Украины», - отметил он.

Лидер Партии регионов также считает, что Коммунистическая партия Украины также подпишет Универсал национального единства и останется в составе парламентской коалиции.