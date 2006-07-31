Единый демократический блок во главе с Тимошенко нужно создать за неделю

Член политсовета Гражданской партии “Пора” Владислав КАСЬКИВ выступает за формирование на досрочных парламентских выборах единого блока демократических сил во главе с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь ГП “Пора” Марьяна ПОЧТАР, в частности, В.КАСЬКИВ считает, что единый список демократических сил должен быть сформирован в семидневный срок после роспуска Верховной Рады Украины.

В.КАСЬКИВ убежден, что демократические силы должны проявить политическую ответственность перед Украиной и, оценив исторический момент, от которого зависит дальнейшее развитие демократических процессов в государстве, доказать свою способность к единенью.

Принимая во внимание наибольший уровень доверия украинцев и соблюдение последовательной политической позиции в Верховной Раде Украины, В.КАСЬКИВ считает, что возглавить единый список демократических сил должна Ю.ТИМОШЕНКО.

“Условием успеха объединенного блока демократических сил должна быть общая программа действий и четкий механизм, который бы сделал невозможным появление в избирательных списках одиозных лиц и олигархов”, - считает член политсовета “Поры”.

Что касается роспуска Президентом парламента, то В.КАСЬКИВ выразил убеждение, что в ситуации политического кризиса и при невероятном давлении всех политических лагерей, В.ЮЩЕНКО должен проявить свою политическую волю и стать над политическими дрязгами.

«Единственным шансом для Президента Украины остаться общенациональным лидером и сохранить доверие украинцев является роспуск Верховной Рады Украины», - заявил В.КАСЬКИВ.