Мороз: под жилье депутатам нужно построить отдельный дом
Глава ВР отвергает обвинения Тимошенко
Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ выступает за предоставление народным депутатам Украины только служебного жилья во временное пользование. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, нужно внести изменения в закон о статусе народного депутата, в соответствии с которым предоставлять жилье парламентариям в служебное пользование на срок их депутатских полномочий. А.МОРОЗ отметил, что нужно построить отдельный дом для депутатов, и сейчас этот вопрос решается.
Он также сказал, что таковой является общемировая практика.
Спикер также опроверг обвинение лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО в выделении средств на приобретение новой мебели в кабинет председателя Верховной Рады Украины. А.МОРОЗ отметил, что смета ВР готовилась депутатами прошлого созыва, и «делать мне упреки совсем неуместно».
Он отметил, что и несколько миллионов средств, о которых шла речь, выделено не на мебель для председателя ВРУ, а на основании заявлений всех народных депутатов, поданных для удовлетворения их служебных нужд во время работы в парламенте. При этом А.МОРОЗ добавил, что больше всего таких заявлений поступило именно от депутатов фракции БЮТ.
Как сообщал УНИАН, 26 июля Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что она "получила справку, что депутаты, в частности, от Партии регионов, КПУ и СПУ уже распределяют между собой квартиры, льготы в комитетах". "Я знаю, что МОРОЗ выделил себе в смете 2,5 миллиона на мягкую мебель. Я не знаю, что это должна быть за мебель", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
Представитель СПУ Иван БОКИЙ опроверг заявление о закупке в кабинет председателя ВР мебели стоимостью свыше 2 млн. грн. И.БОКИЙ отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО и представители БЮТ развернули клеветническую кампанию против А.МОРОЗА.