СПУ готова к досрочным выборам

Социалистическая партия Украины готова участвовать в досрочных выборах народных депутатов в случае роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины, лидер СПУ Александр МОРОЗ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы готовы, здесь нет никаких проблем. Проблема состоит в том, нужно ли это сейчас обществу. Трезвые политики на них (досрочные выборы – УНИАН) не пойдут, а те, кто находится под воздействием каких-то чар, может и пойдут», - сказал А.МОРОЗ.

Председатель ВР также сообщил, что 5 августа СПУ планирует провести селекторное совещание со своим активом.