Координатор антикризисной коалиции, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ проведет сегодня в 14.00 встречу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня все ожидают результата по решению Президента, и во многом оно будет зависеть от того, как продвигаются переговоры в формате круглого стола. Сегодня во второй половине дня Виктор ЯНУКОВИЧ встретится с Президентом», - сказал А.МОРОЗ.

Он также сообщил, что парламент будет проводить свои заседания до тех пор, пока не будет сформировано правительство.