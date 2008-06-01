Националисты провели вече «Защитим украинцев в Украине»

Сегодня в Ивано-Франковске на Вечевом майдане состоялось вече «Защитим украинцев в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие организовали областные и городские организации Конгресса украинских националистов и Украинской партии.

Участники вече требуют от власти принять дополнительные меры, «не потерять не только украинца в Украине, но и саму Украину как государство». Они требуют принятия Верховной Радой Украины в ближайшее время “необходимых законов для возобновления прав украинцев в Украине как коренной нации, изменения системы выборов, очистки информационного пространства от оккупации, принятия действенных законов борьбы с коррупцией и внесения в украинский паспорт графы о национальности”.

В резолюции вече содержится требование к правительству Украины провести ревизию кадров относительно их профессиональности и “независимости от кланов”, аттестацию всех представителей властных структур на знание государственного языка, предпринять действенные меры по борьбе с инфляцией. От президентских структур требуют защитить территориальное и экономическое пространство Украины.

Участники вече предупреждают, что в случае игнорирования их требований властными структурами они будут призывать общественность Украины к проведению общеукраинских мероприятий протеста.