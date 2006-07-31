Ющенко проводит совещание относительно круглого стола

В Секретариате Президента Украины продолжается совещание главы государства Виктора ЮЩЕНКО с руководством Секретариата. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, на этом совещании обсуждается "пакет вопросов, в частности, и перспектива и время проведения “круглого стола", сообщает “Украинская правда”.

И.ГЕРАЩЕНКО также пообещала, что как только будет определено время проведения заседания, будет предоставлена соответствующая информация.

Ранее глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК заявлял, что на понедельник запланирован завершающий раунд “круглого стола” с участием Президента, лидеров парламентских фракций и представителей общественности.

Во время этого мероприятия должен быть подписан Универсал национального единства.