Партия регионов переходит на жесткий тон

В случае невнесения кандидатуры лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на пост премьер-министра, Партия регионов будет добиваться импичмента Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом заявил член президиума Партии регионов, народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ.

«Пока переговоры с «Нашей Украиной» проваливаются и в случае, если В.ЮЩЕНКО не внесет кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на пост премьера, то Партии регионов есть смысл идти на жесточайшее обострение и импичмент», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Он отметил, что пока Партия регионов еще не ощутила свою силу, но это может быстро поменяться. «Пока вся риторика об объединяющих усилиях с Президентом действительно внутрь вошла. Но сейчас переговоры с «Нашей Украиной» проваливаются, и у Партии регионов появилась уже злость. Позиция партии уже жесткая, мы переходим на жесткий тон. И этому свидетельство - последнее совещание, которое мы проводили вместе с В.ЯНУКОВИЧЕМ, Р.АХМЕТОВЫМ, Н.АЗАРОВЫМ, Е.КУШНАРЕВЫМ. Пока что говорить о досрочных парламентских выборах еще не рискуют, но уже это воспринимается полегче, - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.

Он убежден, что в случае невнесения В.ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра и проведения досрочных выборов, Партия регионов будет иметь большинство в новом парламенте.

«Есть шанс, что В.ЯНУКОВИЧА утвердят. Но если не утвердят, тогда Партии регионов есть смысл идти на жесточайшее обострение. Это бы все расставило на свои места. На выборах мы бы получили свои 50 % с бонусом в 60 %. Постом набрали бы 300 голосов, и на этом вся история бы закончилось. Мы тогда смогли бы абсолютно конституционным путем объявить импичмент Президенту, избрать нового, или может быть трансформировали бы Конституцию, чтобы Президент избирался парламентом. Если В.ЮЩЕНКО не внесет кандидатуру, то все пойдет очень быстро», - заявил Т.ЧОРНОВИЛ.