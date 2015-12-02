Выборы в Мариуполе: 45 из 54 мест в горсовете получил "Оппозициционный блок"

Территориальная избирательная комиссия Мариуполя огласила результат голосования за кандидатов в депутаты городского совета Мариуполя.

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Об этом сообщает местный портал 0629 со ссылкой на данные ТИК.

В новый состав горсовета вошло 54 депутата. С большинством голосов проходят три политические силы - "Опозиционный блок", "Сила людей" и "Наш край".

Согласно голосованию мариупольцев, "Оппоблок" проводит 45 человек, а это практически полный список.

"Сила людей" получила 5 мест, "Наш край" – 4.

При этом среди представителей " Оппоблока" есть те, которые уже не раз избирались в городской совет. А именно главный конвертерщик комбината им. Ильича Александр Ларионов, а также Анатолий Шеретько. Среди известных жителям города лиц секретарь городского совета Андрей Федай, ильичевцы Сергей Магера, Михаил Подъяблонский. Депутатом стал и нынешний поселковый голова Сартаны Степан Махсма.

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Среди представителей "Силы людей" также Максим Бородин, являвшийся еще и кандидатом на пост городского головы.

Из "Нашего края" в городском совете будет нынешний мэр города Юрий Хотлубей, а также директор ДК "Молодежный" Дмитрий Визенков. Еще два места получили представители поселков Сартана и Талаковка.