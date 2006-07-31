Мороз уверен, что подписание Универсала не изменит состав коалиции
Спикер надеется на результат после обеда
Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ надеется на подписание Универсала национального единства сегодня после обеда.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в начале заседания Согласительного совета парламента.
Спикер сказал, что сегодня у него состоялся разговор с ответственными за подготовку круглого стола и документа, который планируется подписать по результатам его работы.
«Я думаю, после обеда мы сможем выйти на вариант подписания (Универсала – УНИАН)», - сказал А.МОРОЗ.
По его мнению, процедуру подписания этого документа не следует привязывать к созданию расширенной коалиции. «Этот документ только наметит путь сотрудничества между Кабинетом министров, Президентом и Верховной Радой», - сказал А.МОРОЗ.
Как сообщал УНИАН, в ночь с пятницы на субботу в ходе заседания "круглого стола" в Секретариате Президента главе государства и лидерам политических сил так и не удалось подписать Универсал национального единства.
По договоренности сторон, на протяжении субботы, 29 июля, и воскресенья, 30 июля, должны были пройти консультации лидеров фракций с политсоветами политических сил - участниц переговоров