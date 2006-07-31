”Студенческое братство” объявило голодовку

Активисты всеукраинской молодежной общественной организации “Студенческое братство” объявили голодовку с требованием распустить Верховную Раду.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель ВМГО “Студенческое братство” Олег ЯЦЕНКО, активисты организации начали голодовку сегодня утром в палаточном городке напротив главного входа в здание ВР.

По его словам, в акции принимают участие около 10 студентов из разных регионов Украины, которые проживают в четырех палатках.

“Мы увидели, что сейчас есть угроза того, что к власти может прийти политическая сила, которая не уважает украинскую государственность, Конституцию и государственный язык. Это побудило нас к более решительным действиям”, - подчеркнул О.ЯЦЕНКО.

Он сообщил, что сегодня в 14.00 в палаточном городке “Студенческого братства” будет проведена пресс-конференция, на которой участники акции детально проинформируют о своих требованиях.