Премьер-министр Канады Трюдо посетит Украину по приглашению Порошенко

«Джастин Трюдо подтвердил готовность посетить Украину с визитом по приглашению Петра Порошенко», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Порошенко в Париже на полях климатической конференции встретился с премьер-министром Канады Трюдо и обсудил с ним развитие военного, экономического сотрудничества и упрощение визового режима между двумя странами.

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29-30 ноября Порошенко во Франции принимает участие в открытии 21-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата.

В ходе Парижской конференции Порошенко также проведет ряд встреч с руководителями государств и правительств. В частности, еще запланированы встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Справка УНИАН. Рамочная конвенция ООН по изменению климата - это международный экологический договор, цель которого состоит в стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему.

Цель Парижской конференции - сдержать климатические изменения, которые угрожают обществам. Конференция должна завершиться подписанием универсального и обязательного для всех соглашения, которое очертит рамки перехода к экономикам с низким уровнем выбросов углеродных соединений и способным противостоять климатическим изменениям.