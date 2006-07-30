Чорновил: Универсал национального единства не будет подписан

Член президиума Партии регионов, народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ считает, что Универсал национального единства не будет подписан.

Об этом он заявил в эфире телеканала НТН.

«Подписанным этот документ не будет. Переговоры относительно Универсала зашли в тупик. По вине “Нашей Украины”. Она подменила полноценный и равноправный диалог о будущем государства элементарным навязыванием Партии регионов и ее соратникам по антикризисной коалиции пути предательства», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

По его словам, «Президент должен понять одно – сегодня его политическая сила представляет 13% избирателей, которые были на выборах, и реально 7 или 8%, которые их поддерживают. Они должны исходить из этого. Идеи, которые они навязывают, это идеи абсолютного меньшинства одной пятой или одной шестой граждан Украины».

«Мы не признаем шантаж и ультиматумы. Любые угрозы роспуска парламента – нарушение Конституции и Законов Украины», - прибавил народный депутат Т.ЧОРНОВИЛ.

Как сообщал УНИАН, в ночь с пятницы на субботу, в ходе заседания "круглого стола" в Секретариате Президента главе государства и лидерам политических сил так и не удалось подписать Универсал национального единства.

По договоренности сторон на протяжении субботы, 29 июля, и воскресенья, 30 июля, пройдут консультации лидеров фракций с политсоветами политических сил-участниц переговоров.

Днем 29 июля блок “Наша Украина” призывал политические силы отказаться от политической конъюнктуры и взять на себя ответственность за дальнейшую судьбу государства.

“На общенациональном круглом столе, - шла речь в заявлении “Нашей Украины”, - Президент требовал от украинских политиков ответственности за выработку и реализацию стратегического курса государства”. Как отмечала “Наша Украина”, “сегодня крайне актуальными являются ответы на поставленные главой государства вопросы, связанные с формированием в Украине рынка земли, подготовкой к присоединению к Плану действий по обретению членства в НАТО и недопущением сепаратизма и сохранения соборности Украины”.

“Четкая и аргументированная позиция Президента Украины резко контрастировала с популистским и конъюнктурным поведением отдельных политиков. На сегодняшний день поиски компромисса и формулы национального консенсуса до сих пор остаются неопределенными, поскольку Универсал национального единства не подписан”, - констатировали авторы документа.

Вечером 29 июля Партия регионов распространила заявление, в котором обвинила блок “Наша Украина” в шантаже и выдвижении ультиматумов. «Партии регионов, которая победила на выборах, было поставлено условие – фактически отказаться от своей программы, которая была поддержана большинством избирателей», - сказано в документе.