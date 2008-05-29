Тимошенко получала от Балоги полтора указания каждый час

Правительство Юлии ТИМОШЕНКО за первые 100 дней своей деятельности получило более 800 инструкций и указаний из Секретариата Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Насколько мне известно, за первые сто дней работы правительство получило более 800 инструкций и указаний из Секретариата Президента Украины. Это больше, чем восемь в день, то есть каждый рабочий час правительство получало полтора указания», - сказал Г.НЕМЫРЯ, добавив, что «нигде в мире такого нет. Если такое происходит, то страдает не правительство, а страдают все».

Вице-премьер подчеркнул, что Совет национальной безопасности и обороны, а также Секретариат Президента должны выполнять те функции, которые для них предусмотрены в Конституции.

«Проблемой является, когда такие технические структуры или структуры с совещательной функцией перебирают на себя не присущие им функции – конституционно нелегитимные функции или политические функции. В данном случае это опасно не с точки зрения отдельных персоналий, а с точки зрения здоровья демократии в Украине. Фактически это наносит вред качеству демократии в Украине», - считает Г.НЕМИРЯ.