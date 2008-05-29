Кравчук видит, что в Украине идет война, и обвиняет Ющенко

Экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что персональную ответственность за существующий сегодня политический кризис в Украине несет действующий глава государства Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня во время заседания Совета «Украинского форума».

По мнению Л.КРАВЧУКА, В.ЮЩЕНКО проводит непонятную политику по отношению к коалиции и Кабинету Министров.

По словам экс-президента, у действующего главы государства достаточно конституционных полномочий, чтобы положить конец кризису, однако В.ЮЩЕНКО их не использует и подвергается влиянию своего окружения.

Кроме того, Л.КРАВЧУК считает, что сегодня лидеры страны становятся на опасный путь беззакония. «Власть отказывается от поиска компромиссного решения по выходу из кризиса. Но хотелось бы, чтобы война, которая происходит, завершилась и завершилась исключительно на основе Конституции», - сказал Л.КРАВЧУК.

Он также отметил, что «война, которая происходит в Украине», это борьба не столько между властью и оппозицией, сколько «непосредственно самой власти».