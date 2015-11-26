Треть украинцев считает, что ЕС должен давить на власть - опрос

Об этом свидетельствуют результаты общеукраинского опроса, проведенного GfK по заказу Института мировой политики, передает "Украинская правда".

Отмечается, что украинцы в целом не ожидают от ЕС денег, зато стремятся к большей вовлеченности в украинские дела.

При этом 30% согласны с утверждением, что ЕС должен больше давить на украинскую власть, 27% - что ЕС делает достаточно, теперь время действовать украинской власти, а 22% - что ЕС должен прекратить давать деньги, потому что их разворовывают чиновники.

"Без помощи извне Украине не спастись от глубокого кризиса. И речь идет не столько о финансовых вливаниях, как о давлении и контроле над действиями власти. Как показал опрос, и украинские лидеры мнений, и рядовые украинцы не ставят в приоритет денежную помощь", - прокомментировал результаты Сергей Солодкий, первый заместитель директора ИМП.

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Социологический опрос GfK проводился на всей территории Украины (за исключением временных оккупированных территорий), методом личного интервью дома у респондента. Размер выборки: 2000 респондентов от 18 лет.

Выборка репрезентативна по полу, возрасту, региону проживания и размеру населенного пункта. Период проведения опроса: с 22 октября по 10 ноября 2015 года.