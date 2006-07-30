На перевыборы Партия регионов пойдет блоком с СПУ и КПУ

В случае роспуска Верховной Рады Партия регионов будет блокироваться с Социалистической партией Украины и Коммунистической партией Украины для участия в новых выборах.

Об этом в эфире "5-го канала" заявил член президиума Партии регионов, народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ.

"Мы готовы к различным вариантам, в том числе к роспуску, а возможно и самороспуску Верховной Рады, но мы бы очень не хотели этого делать. Мы готовы объединиться с нашими сегодняшними партнерами по коалиции в единый блок, но мы понимаем, что это будет еще больше раскалывать государство. Я бы не хотел, чтобы нас к этому толкали”, - сказал он.

Т.ЧОРНОВИЛ также отметил, что конституционным долгом Президента Виктора ЮЩЕНКО является внесение кандидатуры премьер-министра в Верховную Раду.

"Это должно произойти до 2 августа. Если этого не произойдет, мы будем принимать свои решения. Поверьте, они могут быть очень жесткими и очень острыми", - сказал он.

Говоря о круглом столе, который должен продолжиться с понедельника, Т.ЧОРНОВИЛ отметил: "В понедельник, если будет новый раунд, мы придем на него. Но мы очень сомневаемся в целесообразности продолжения таких переговоров", цитирует политика Украинская правда.

Как сообщалось, 11 июля Партия регионов, СПУ и КПУ образовали антикризисную коалицию.