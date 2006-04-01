Ющенко: “Нашей Украине” нужно сделать серьезные выводы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что партии “Народный Союз Наша Украина” нужно сделать серьезные выводы из результатов избирательной кампании.

Об этом Президент заявил сегодня в своем традиционном субботнем радиообращении к соотечественникам.

“Партии нужно сделать серьезные выводы из избирательной кампании, активизировать свой диалог с избирателями, работать над кадровым резервом, больше разъяснять достижения власти, а не сосредоточиваться на критике оппонентов. Это – политика других партий и блоков”, - в частности, сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время Президент отметил, что провластным партиям всегда сложнее побеждать, ведь у оппозиции больше поля для маневра, и она строит свою кампанию, как правило, на критике власти. Он также подчеркнул важность того, что “впервые за провластный блок никто не заставлял никого голосовать. За него отдали голоса те, кто своим словом и делом хотел поддержать "Нашу Украину".

Еще одним уроком В.ЮЩЕНКО назвал поражение многих демократических партий, которые пошли на выборы “распыленно”. По его словам, “это важный урок для лидеров – их собственные или партийные амбиции, политическая недальновидность стали причиной разочарований для многих украинцев, которые желали победы демократам”.