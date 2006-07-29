Заседания круглого стола не будет

По договоренности сторон в течение субботы, 29 июля, и воскресенья, 30 июля, пройдут консультации лидеров фракций с политсоветами политических сил - участниц переговоров по подписанию Универсала национального единства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

“После этого переговоры будут продолжены”, - отметили в пресс-службе.

Секретариат Президента работает в рабочем режиме.

Всю информацию, связанную с возобновлением работы круглого стола и возможности для работы журналистов, пресс-служба Секретариата Президента будет сообщать заблаговременно.

Как сообщал УНИАН, в ночь с пятницы на субботу в ходе заседания "круглого стола" в Секретариате Президента главе государства и лидерам политических сил так и не удалось подписать Универсал национального единства.