”Наша Украина” призывает использовать исторический шанс

Блок “Наша Украина” призывает политические силы отказаться от сегодняшней политической конъюнктуры и взять на себя ответственность за дальнейшую судьбу государства.

Об этом говорится в заявлении блока “Наша Украина”, текст которого передан УНИАН.

В документе подчеркивается, “Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, инициировав Общенациональный круглый стол, предоставил в руки украинских политиков все рычаги для достижения национального единства, обеспечения неизменности внешне- и внутриполитического курса страны на утверждение демократии, социально ориентированных рыночных реформ и евроатлантической интеграции. Эти позиции нашли свое отражение в проекте Универсала национального единства”.

“На общенациональном круглом столе, - говорится дальше в заявлении, - Президент требовал от украинских политиков ответственности за выработку и реализацию стратегического курса государства”. Как отмечает “Наша Украина”, “сегодня крайне актуальными являются ответы на, поставленные Главой Государства, вопросы, связанные с формированием в Украине рынка земли, подготовкой к присоединению к Плану действий по обретению членства в НАТО и недопущением сепаратизма и сохранения соборности Украины”.

“Четкая и аргументированная позиция Президента Украины резко контрастировала с популистским и конъюнктурным поведением отдельных политиков. На сегодняшний день поиски компромисса и формулы национального консенсуса до сих пор остаются неопределенными, поскольку Универсал национального единства не подписан”, - констатируют авторы документа.

Блок “Наша Украина” призывает “все политические силы отказаться от сегодняшней политической конъюнктуры, использовать исторический шанс, который они получили в рамках Общенационального круглого стола, инициированного Президентом Украины и соизволить перед всем Украинским народом взять на себя ответственность за дальнейшую судьбу государства”.

Как сообщал УНИАН, в ночь с пятницы на субботу, в ходе заседания "круглого стола" в Секретариате Президента главе государства и лидерам политических сил так и не удалось подписать Универсал национального единства.