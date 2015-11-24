В "Народном фронте" предлагают обсудить "перезагрузку" Кабмина

Об этом с парламентской трибуны заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

По его словам, конечная цель — устроить ползучий государственный переворот, реванш "янучар" и изменение курса Украины с проевропейского на пропутинский.

"Это — план антиукраинских сил. Они устроили массированную информационную атаку против премьер-министра Арсения Яценюка, президента Петра Порошенко и их команд. Эти потуги финансируются олигархами, в том числе российскими", - заявил он.

По его словам, правительство во главе с Яценюком работает в самых сложных условиях за все годы независимости. "Это первое правительство, преодолевшее монополию России на поставки энергоресурсов, укротило многомиллиардные аппетиты олигархов, максимально приблизило наших граждан к безвизовому режиму со странами ЕС. При этом обеспечивается армия, выплачиваются все социальные выплаты и находятся ресурсы для их постепенного увеличения",- напомнил Бурбак.

Депутат заявил, что премьер-министр еще 2 месяца назад обращался к вам с предложением представить свои кандидатуры от каждой фракции для переформатирования и усиления Кабмина. Но никаких предложений не было. Поэтому "Народный фронт" еще раз предлагает фракциям парламентской коалиции предложить свои кандидатуры.

"Мы предлагаем собрать у Президента совет коалиции с участием премьера и председателя Верховной Рады, и откровенно обсудить "перезагрузку" правительства и план действий коалиции на ближайшее время. У Президента, премьера, председателя Верховной Рады и коалиции должно быть общее видение актуальных изменений — в частности, в области образования, здравоохранения, налоговой реформы. Также должны согласовать шаги для продолжения финансовой помощи со стороны МВФ — без этого Украина не выживет",- резюмировал лидер фракции.