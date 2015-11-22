Порошенко о провокациях на матче "Динамо"-"Челси": тропа ведет в Россию

Провокации на матче «Динамо»-«Челси» 20 октября в Киеве были организованы при поддержке России.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с игроками национальной сборной по футболу, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

На встрече вице-президент УЕФА и вице-президент Федерации футбола Григорий Суркис сконцентрировал внимание президента на проблемах, которые существуют в украинском футболе, особенно отметив важность безотлагательного решения вопросов безопасности на футбольных аренах Украины согласно европейским футбольным нормам. Он также обратился с просьбой создать соответствующий координационный орган для решения таких вопросов.

Комментируя эту ситуацию, президент отметил, что, по его информации, «корни этих провокаций идут не из Украины». По его словам, есть все основания говорить, что за последними провокациями на матче «Динамо» – «Челси» тропа ведет в Россию с целью создать ситуацию и обвинить Украину в расизме. Президент заявил, что поручил Национальной полиции и СБУ тщательно разобраться в этом инциденте и выразил надежду, что УЕФА примет взвешенное решение относительно этого эпизода.

«Не может страдать Украина, страдать мир футбольных болельщики и зрители, страдать репутации страны»,- заявил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 20 октября на НСК "Олимпийский" во время футбольного матча между командами «Динамо» и «Челси» группа фанатов атаковала четырех темнокожих мужчин.

По факту драки милиция открыла уголовное производство.