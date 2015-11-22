УКРОП призвал демократические силы объединиться и избавиться от феодального "режима Вилкулов"

"Украинское объединение патриотов – УКРОП" призывает все демократические силы поддержать "Самопомич" в борьбе за справедливость в Кривом Роге.

"УКРОП всеми силами поддерживает борьбу "Самопомочи" за справедливость в Кривом Роге. Мы готовы оказывать и уже оказываем необходимую организационную, юридическую и политическую поддержку. И мы надеемся, что и другие демократические силы: "Батькивщина", "Радикальная партия", "Свобода" и даже здоровые силы в БПП – поступят также. Мы призываем Вас к этому!", – написал на своей странице в Facebook лидер УКРОПа Геннадий Корбан.

Политик отметил, что вслед за Киевом и городами западной Украины, которые были "драйверами демократизации", в процесс борьбы против пережитков прошлого включаются и индустриальные центры востока.

"Сейчас центр борьбы за демократию в Украине – Кривой Рог, который грозит превратиться в новый Майдан", – подчеркнул Геннадий Корбан.

По его мнению, криворожане вышли на протест не только против фальсификаций в пользу кандидата от "Оппозиционного блока", но и против "феодального режима", который устроила банда Вилкула, подмяв под себя все: от киосков, автоперевозок и больниц – до горно-обогатительных комбинатов.

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"Мы избавились от рабовладельческого режима Януковича, и сейчас наша задача избавиться от феодального "режима вилкулов" и ему подобных. Этого можно добиться только одним способом: тесной кооперацией между всеми демократическими силами", – резюмировал лидер УКРОПа.

Как сообщалося, сегодня в Кривом Роге проходит Вече против фальсификаций выборов второго тура городского головы, на котором собралось более 5 тысяч человек. Со сцены выступали народные депутаты из фракции "Самопомич", а также внефракционные Владимир Парасюк и Андрей Денисенко, член политсовета УКРОПа. Священники провели общую молитву.