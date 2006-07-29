Янукович требует от Ющенко гарантий

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ требует от Виктора ЮЩЕНКО гарантий внесения его кандидатуры на пост премьера в обмен на подписание пункта о выполнении плана действий Украина-НАТО в Универсале национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Одессе сообщил один из участников «круглого стола», лидер парламентской фракции Соцпартии Василий ЦУШКО.

По его словам, последнее по поводу чего велись споры на «круглом столе» этот вопрос НАТО, а именно пункт о выполнении плана действий о вступлении Украины в НАТО.

В.ЦУШКО отметил, что именно этот пункт вызывал дискуссию: «Оставлять слова о плане действий или не оставлять». Он сказал, что спор возник из-за того, что «нет конкретного ответа: дайте гарантию, что вы (Президент Украины В.ЮЩЕНКО – УНИАН) подаете премьер-министра ЯНУКОВИЧА, мы тогда подписываем эту формулировку. Если мы идем на выборы (досрочные парламентские – УНИАН), то тогда мы (Партия регионов – УНИАН) не будем подписывать, поскольку мы выступали против НАТО».

По словам лидера фракции СПУ, именно такую аргументацию приводит Партия регионов.

В то же время В.ЮЩЕНКО выступает за то, чтобы Партия регионов сначала подписала в Универсале пункт о НАТО и тогда он будет готов внести кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на пост премьер-министра.

В.ЦУШКО сказал, что после того, как этот вопрос обсуждали на протяжении 3 часов, В.ЮЩЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ и спикер Александр МОРОЗ решили провести заседания руководящих органов партий и блоков, в частности Партия регионов решила провести заседание политсовета, и уже после этого принимать решение.

В.ЦУШКО добавил, что сегодня приблизительно после 14.00 должны объявить, когда и где собираются участники круглого стола и готовы ли они к подписанию документа.

Как сообщал УНИАН, в ночь с пятницы на субботу, в ходе заседания "круглого стола" в Секретариате Президента главе государства и лидерам политических сил так и не удалось подписать Универсал национального единства.